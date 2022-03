TikTok dla młodych piłkarzy najlepszą aplikacją startupową w Polsce. Powstał w Gliwicach!

Statuetki Mobile Trends Awards wręczono podczas niedawnej gali w Krakowie. To najbardziej prestiżowe wyróżnienia w branży mobilnej. – Już sama nominacja ogromnie nas ucieszyła, zaś wygrana to duże pozytywne zaskoczenie i motywacja do dalszej pracy – przyznają z dumą właściciele Appvinio. Mobile Trends Awards to nagrody, które każdego roku przyznawane są firmom z sukcesem posługującym się technologiami mobilnymi w swoich projektach. W skład kapituły konkursowej wchodzą eksperci ze świata IT oraz technologii mobilnych.

Najlepsza wśród setki projektów!

4GoalApp – tak nazywa się najlepsza aplikacja startupowa w Polsce. Zrealizowana została przez gliwicką spółkę Appvinio, na zlecenie firmy 4GOAL. W konkursie Mobile Trends Awards 2021 została dostrzeżona za angażowanie młodzieży do aktywności fizycznej, umożliwianie przeprowadzania treningów i ćwiczeń oraz promowanie piłki nożnej wśród młodszych graczy. W tym roku do konkursu zgłoszono ponad setkę aplikacji z całej Polski, które rywalizowały w różnych kategoriach. Do ścisłego finału nominowano zaś 5 najlepszych projektów, wśród których, w kategorii startup, zwyciężył właśnie ten zrealizowany przez Appvinio.

– Już sama nominacja była bardzo dużym osiągnieciem, a wygrana dała nam ogromną radość – przyznaje Mateusz Wójcik, prezes spółki Appvinio. – Dla mnie jest to nagroda za odwagę. Cztery lata temu zdecydowaliśmy się na użycie technologii, która wtedy była średnio popularna. Było to pewne ryzyko, które opłaciło się. Dzięki zebranym wcześniej doświadczeniom, mogliśmy właściwie przygotować aplikację 4GoalApp pod względem technicznym i jakościowym – dodaje Rafał Dziuryk, członek zarządu Appvinio.

TikTok dla młodych piłkarzy

4GoalApp to aplikacja typu social media, której działanie polega na przesyłaniu krótkich nagrań wideo. W swoich funkcjonalnościach jest podobna do znanego TikToka, ale została stworzona dla dzieci i młodzieży trenującej piłkę nożną. Za jej pomocą mogą się pochwalić swoimi umiejętnościami i być może tak zostać dostrzeżeni przez kluby piłkarskie czy trenerów piłki nożnej, co może przyspieszyć ich przyszłą karierę sportową. Ważnym celem społecznym aplikacji jest wyrównanie szans dzieci i młodzieży z miast i wsi, bo za pomocą 4GoalApp wszyscy mogą promować się na tych samych zasadach.

– Aplikacja umożliwia nagrywanie filmików, ale również ich montaż, w tym łączenie kilku nagrań w jedno. Działa na urządzeniach mobilnych i ponieważ jest to aplikacja social media, to oczywiście możemy polubić wyświetlane filmiki i dodawać komentarze – wyjaśnia Rafał Dziuryk z Appvinio. 4GoalApp, podobnie jak TikTok, umożliwia także tworzenie tzw. trendów: – Każdy użytkownik może rozpocząć piłkarskie wyzwanie, na przykład przez wykonanie oryginalnej sztuczki z piłką i zachęcić innych, aby spróbowali powtórzyć jego wyczyn – dodaje R. Dziuryk. Dzięki 4GoallApp powstać ma społeczność, która połączy piłkarskie środowisko na całym świecie.

Koordynacja działań kluczem do sukcesu

Appvinio zajmuje się tworzeniem aplikacji mobilnych od pomysłu aż po finalny produkt. Spółka z Gliwic istnieje od 2018 roku i na swoim koncie ma już kilkadziesiąt aplikacji mobilnych. Nad nagrodzoną w konkursie Mobile Trends Awards 2021 aplikacją 4GoalApp programiści pracowali pół roku, a zaangażowanych w jej powstanie było około 10 osób. Wszystko odbywało się zgodnie z wypracowanym już w Appvinio schematem działania.

– Najpierw rozmawialiśmy z klientem o samym pomyśle, potem przyszedł czas na warsztaty projektowe, gdzie omówiliśmy funkcjonalności mającej powstać aplikacji przez pryzmat różnych użytkowników. Następnie przeszliśmy już do etapu projektowania, wtedy powstała makieta aplikacji. Kolejnym etapem było projektowanie designu, czyli wyglądu poszczególnych ekranów – tłumaczy Mateusz Wójcik.

Po akceptacji klienta, programiści z Appvinio rozpoczęli tworzenie aplikacji. Co dwa tygodnie twórcy weryfikowali postęp i efekty prac nad aplikacją, i wprowadzali w porozumieniu z klientem ewentualne zmiany funkcjonalne. Całość zajęła nieco ponad 6 miesięcy. – Największymi wyzwaniami było dla nas z jednej strony zbudowanie edytora wideo, który pozwalałby łatwo tworzyć filmy, a z drugiej skoordynowanie prac kilku zespołów. Osobna ekipa pracowała przy tworzeniu panelu administracyjnego i serwera, osobna przy designie i makiecie aplikacji, a jeszcze inna przy tworzeniu aplikacji mobilnej – wylicza Rafał Dziuryk.

Appvinio spełnia mobilne marzenia!

Appvinio, pomimo zaledwie kilkuletniej historii, może się pochwalić stworzeniem aplikacji mobilnych dla klientów z różnych zakątków Europy. Z usług gliwickich programistów skorzystały już m.in. firmy ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii czy Szwecji. – Nasi klienci to wizjonerzy, którzy mają w głowie swój koncept, z którego my tworzymy aplikację. Najpierw w teorii, a następnie w praktyce – jako działający produkt, który następnie trafia na rynek. Nie chcemy być jednak postrzegani jako firma, która tylko tworzy aplikacje – mówi M. Wójcik.

Jak podkreśla prezes spółki z Gliwic, specjaliści Appvinio są również doradcami w obszarze biznesowego wykorzystania technologii mobilnych. – Nasz klient ma pomysł i wizję, a my je urealniamy, dostosowując rozwiązania technologiczne do budżetu klienta. Czasami trzeba z projektem poczekać na lepsze czasy, ale finalnie mogę powiedzieć, że spełniamy marzenia klienta. Już na etapie opracowania koncepcji dbamy o to, aby przyszła aplikacja mobilna przynosiła zyski. Bo chociaż wiele aplikacji, szczególnie tych społecznościowych, powstaje dla rozrywki, to każda ma swój konkretne cel biznesowy – wyjaśnia Mateusz Wójcik, prezes Appvinio.

Wiatr w żagle!

W Appvinio już pracują nad kolejnymi aplikacjami oraz nad rozszerzeniem usług, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa danych. – Planujemy również silniejszą ekspansję na rynki zagraniczne, ale dalej chcemy się trzymać startupów, bo to jest coś, co sprawia nam frajdę i pozwala zdobywać nowe doświadczenia z różnych obszarów. Po prostu lubimy przecierać szlaki i odkrywać nowe lądy – podsumowuje Rafał Dziuryk. Appvinio nieustannie rozbudowuje także swój zespół: – Cały czas szukamy nowych ludzi. W branży IT rekrutacja trwa nieustannie – uśmiechają się właściciele firmy, która zrealizowała najlepszą aplikację startupową w Polsce.